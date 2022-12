Non basta il nuovo attacco all'Incedit. Vince l'Orta Nova che ufficializza quattro colpi

Ultimo volto nuovo in ordine cronologico è Giovanni Albano, attaccante classe 2000 proveniente dal San Marco, anche lui come Marco Monopoli in cerca di rilancio dopo nove apparizioni senza segnare sul Gargano. Meglio le quattro stagioni precedenti all'Atletico Vieste dove aveva messo a segno 19 gol complessivi. Di certo il Foggia Incedit non si sta risparmiando nel mercato di riparazione e sta offrendo a mister La Salandra tutto quanto occorre per far dimenticare una prima parte di stagione disastrosa. Il 2022, però, si chiude ancora con una sconfitta per i foggiani che, oggi, hanno riesumato l'Orta Nova, a sua volta in crisi e a caccia di punti salvezza. Ci pensa Cormio dagli undici metri a garantire i tre punti ai suoi. "Canarini" penultimi a 6 punti con il peggior attacco del girone A di Eccellenza con soli 11 gol messi a segno (come il moribondo Vigor Trani).

Dal canto suo, l'Orta Nova, è altrettanto attivo sul mercato. L'anno solare si chiude a 16 punti, assieme al Polimnia, in zona play-out. Ufficializzati il portiere classe 2004 Davide De Troia; l'ex difensore del Foggia, Savino Pompa, classe 2004, di cui si diceva un gran bene, proveniente dalla Bisaccese; Martino Curci, centrocampista classe 1992 che torna in maglia biancazzurra dopo una breve parentesi allo Stornarella; Simone Nannola, esterno d'attacco classe 2001, proveniente dal Barletta e cresciuto nella Primavera del Foggia in Serie B.

Hanno salutato i centrocampisti Torraco, passato al Pietramontecorvino e Ventura, passato al Lucera, nonché bomber Consolazio, accasatosi al Real Siti, Non fanno più parte della rosa anche l'attaccante Dascoli e il centrocampista Mastrogiacomo.