Un tempo per parte ma il Manfredonia batte l'Orta Nova nel derby

Non era sicuramente questa l'occasione per l'Orta Nova di raccogliere i tre punti. A Monte Sant'Angelo (Miramare atavicamente indisponibile), il Manfredonia fa suo il derby e chiude virtualmente la pratica già nei primi 45 minuti. Sale in cattedra Potenza che va a segno dopo undici giri di lancetta e replica appena cinque minuti dopo. Al 37' è Gissi a chiudere la prima frazione sul 3-0 per i sipontini. Ma gli ortesi di mister Bonetti non ci stanno e, nella ripresa, reagiscono con Cormio al 52'. Le ultime due fiammate della contesa arrivano però all'89' con il poker dei biancocelesti di mister De Candia siglato da Achik e con Consolazio a rendere la sconfitta meno amara ai suoi al minuto 92. Manfredonia a punteggio pieno dopo tre giornate anche se deve dividere il primato con il Bisceglie, oggi in gita a Trani (travolto 6-0).