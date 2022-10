Colpo gobbo del San Severo a Foggia. Incedit battuto nel derby

Il San Severo vince in trasferta al campo Figc di Foggia contro l'Incedit. Un gol per tempo e i giallogranata di mister Rufini liquidano la pratica foggiana con la doppietta di Trotta al decimo del primo tempo e a dieci minuti dalla fine del derby. Da segnalare l'espulsione comminata al foggiano Cocinelli in avvio di ripresa. Con questa vittoria i sanseveresi passano a quota nove in classifica insieme al Mola, a tre punti dal terzo posto attualmente occupato dal Corato, guadagnando un po' di terreno dopo un avvio di stagione ad andamento lento. Per il Foggia Incedit di mister La Salandra, invece, terzultimo posto in classifica a due punti, ben quattro sotto il San Marco. Peggio, finora, ha fatto solo il Polimnia che ha raccolto un sol punto in cinque gare di campionato. Il Trani a quota zero non fa testo. Resta, soprattutto, il mal di gol che attanaglia i "canarini" andati finora a segno solo due volte in 450 minuti e sono il penultimo attacco del torneo (peggio solo i tranesi andati a segno una volta alla prima giornata).

FOGGIA INCEDIT: Caparro, Lacarenza (Cortopasso), Cocinelli, Palumbo, Mascia, Stancanelli, Ambrosino, Ferrantino, Saani, Gonzalez, Narciso (Egidio). In panchina: Del Prete, Caggiano, Cortopasso, La Torre, Montemorra, Morese, Ricciardi, Riefolo. Allenatore: Enrico La Salandra

SAN SEVERO: Carella, Caruso, Morra A. (93’ Liso), Ianniciello, Colangione, Trotta (94’ Villani), Salvemini (84’ Martignetti), Siclari (90’ De Vita), Rubino, Cannarozzi, Fantasia (75’ Stoppiello). In panchina: Leuci, Priore, Morra C., Botticelli. Allenatore: Danilo Rufini

RETI: 10’ e all’80’ Trotta (SS)

ESPULSO: 57’ Cocinelli (FI)