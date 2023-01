Derby di Eccellenza: Incedit-Donia sospesa, il Real Siti batte l'Orta Nova

Sospesa nella prima frazione la sfida tra Foggia Incedit e Manfredonia, derby di cartello della seconda giornata del girone di ritorno. Ancora una volta, così come era accaduto contro il Corato, è un infortunio occorso all'arbitro a decretare la fine anticipata della gara dei foggiani che, ovviamente sarà recuperata dal minuto esatto della sospensione. Un derby che, come prevedibile, aveva visto i sipontini portarsi in vantaggio dopo 6 minuti di giuoco grazie a Giambuzzi. Nessuna novità rilevante, nel frattempo, per quel che concerne il calciomecarto. Il Donia, del resto, non aveva bisogno di rinforzarsi, semmai di sfoltire. A tal proposito, nei giorni scorsi, ha salutato la pattuglia biancoceleste l'esperto centrocampista Daniele Fiorentino, classe 1988 (sette presenze per lui), tornato all'Unione Sportiva Mola. Tra i "canarini", invece, si segnala l'arrivo del difensore classe 2004 Mattia Aprile dalla Primavera dell'Audace Cerignola.

Il Real Siti riparte alla grande battendo al "San Rocco" di Stornara l'Orta Nova per 3-1. Sono proprio gli ortesi, però, a portarsi in vantaggio al 29' con Lanzone. Nella ripresa la rimonta della "colonia straniera" firmata da Da Silva, Ramos e Fernandez.