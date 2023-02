Cinquina del Manfredonia all'Incedit e primato assoluto riconquistato

Squadra in casa

Squadra in casa Foggia Incedit

Il Manfredonia di mister De Candia si riprende definitivamente la vetta del girone A di Eccellenza pugliese e stacca di tre punti il Bisceglie. Ora i sipontini hanno 46 punti, i nerazzurrostellati 43. Non c'è storia al campo Figc con il Foggia Incedit a fare da vittima sacrificale, mestamente destinato a retrocedere in Promozione, e i manfredoniani padroni delle sorti della contesa. La prima frazione si chiude sul 2-0 per gli ospiti con reti di Giambuzzi dopo sette minuti e D'Aiello al 30'. Nella ripresa ci pensano Panelli al 58', e una doppietta di Giambuzzi al 61' e all'85' a chiudere definitivamente i conti.

Foggia Incedit: Carella, Cocinelli (77′ Albano), Caggiano, Palumbo, Mascia, Ricciardi (66’Ambrosino), Egidio (70’Cortopasso), Ferrantino (92′ Tigre), Souare (57′ Narciso), Monopoli, Siclari. Allenatore: Enrico La Salandra

Manfredonia: Chironi, Conticchio (69’Magaletti), Montrone, Biason, D’Aiello, Quitadamo (67′ Triggiani), Giambuzzi, Fornaro, Morra, Zaldua (77′ Achik), Panelli. Allenatore: Pasquale De Candia

Reti: 7’Giambuzzi, 30′ D’ Aiello, 58′ Panelli, 61′ Giambuzzi, 85′ Giambuzzi.

Ammoniti: Ambrosino, Caggiano, Ferrantino (Fg)

Arbitro: Tedesco di Battipaglia (assisrenti De Stena di Molfetta e Giugliotta di Bari)