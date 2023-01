Il Real Siti mette paura, il Corato si salva

Un pareggio indubbiamente prezioso per il Real Siti di mister Pino Lo Polito che va a fare la voce grossa sul campo del Corato, terza forza del campionato di Eccellenza pugliese girone A. Al "Fausto Coppi" di Ruvo di Puglia sono però i coratini a portarsi in vantaggio con Suriano al 18'. Gli ospiti però non ci stanno e ribaltano monentaneamente il risultato con Victor Alves prima e il solito Alexis Ramos poi. I neroverdi, tuttavia, pervengono al pareggio con Scardigno nel finale di gara. Un punto che fa morale per i verdazzurri di Stornara, adesso a quota 24 assieme al Canosa, oggi sconfitto a San Severo. Un punto in più del San Marco che, però, oggi non ha potuto giocare contro il Mola (che è quarto a 28 punti) per la impraticabilità del "Tonino Parisi" a causa della neve.