Foggia Incedit a picco. Il Corato vince nella gara di recupero

Un gol di Diomande al 32' basta al Corato per piegare il Foggia Incedit nel recupero della gara sospesa alla sesta giornata per l'infortunio occorso al direttore di gara. Ovviamente si è ripreso dal minuto esatto della sospensione e i coratini sono riusciti a piegare la resistenza dei "canarini", penultimi in classifica a tre punti e ancora a secco di vittorie. Peraltro con appena due gol in più messi a segno (5) rispetto al Vigor Trani, squadra "materasso" del girone A di Eccellenza pugliese che, però, domenica scorsa ne ha rifilate addirittura due a domicilio al San Severo prima che la gara fosse sospesa, anche in questo caso, per infortunio all'arbitro sul risultato di due pari. La squadra di mister La Salandra, peraltro, era reduce dal pareggio di Polignano a Mare contro i locali che pure erano passati in doppio svantaggio grazie ai gol foggiani messi a segno da Mascia al 21' e da Egidio al 33'. Decisiva l'espulsione di Saani, bomber ancora a secco, al 36'. Nella ripresa il Polimnia riacciuffava i dauni grazie a due calci di rigore realizzati da Ievolella. Prossimo impegno quello di domenica in casa, al campo Figc, contro il Canosa, cliente nient'affatto facile.