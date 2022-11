Real Siti ko a Canosa. Manfredonia bloccato dal Polimnia

L'avvento di mister Massimiliano Olivieri sulla panchina del Canosa sta dando indubbiamente i suoi frutti. Caputo e Loseto stendono il Real Siti di mister Lo Polito e portano i canosini a ridosso della terna Corato-Manfredonia-Bisceglie che conduce il girone A di Eccellenza. Per la squadra di Stornara, invece, una sconfitta quasi indolore che non inficia il cammino in un torneo che, finora, sta comunque regalando piccole soddisfazioni per una "colonia straniera" che molto difficilmente potrebbe avere vita tranquilla se non fosse condotta da un tecnico preparato come è l'ex centrocampista di Zemanlandia.

Il Manfredonia, invece, arranca ancora e non riesce ad andare oltre il risultato a "occhiali" in casa del Polimnia, terzultimo in classifica assieme al San Marco oggi vittorioso.