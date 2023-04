Il Manfredonia chiude con un tris. Ora testa ai play-off per la Serie D

Pura accademia per il Manfredonia di mister De Candia che batte con un secco 3-0 servito a domicilio il Canosa che, ormai salvo, non aveva nulla più da chiedere alla propria stagione. A segno Bevilacqua dopo 12' e Lopez con una doppietta siglata nel giro di quattro minuti tra il 69' e il 73' della ripresa. I sipontini di patron Di Benedetto chiudono la regular season da trionfatori del girone, mai in discussione, con 67 punti frutto di 21 vittorie e quattro pareggi. Una sola sconfitta subita per 66 gol fatti (miglior attacco del torneo) e solo 15 incassati.

Ora testa ai play-off. Perché c'è un solo posto riservato a una pugliese nella prossima Serie D. Quindi al Manfredonia toccherà affrontare la vincente della semifinale Bisceglie-Corato. Nel girone B, invece, il Gallipoli dovrà aspettare la vincente tra Ugento e Manduria. La buona notizia, al momento, è che la finale del girone A i sipontini se la giocheranno in gara secca e finalmente davanti al proprio pubblico al "Miramare" dopo due stagioni di esilio forzato in giro per i campi della provincia di Foggia.

CANOSA - Fall, Pinto, Erminio, Pignataro (90’ Rago), Patruno (59′ Palmieri), Salvemini (84’ Messinese), Paradiso, Masellis (75’ Lenoci), Caputo, Trotta (90’ Di Muro), Perez. Allenatore: Zinfollino

MANFREDONIA: Chironi, Conticchio (51′ Panelli), Lobosco, Attah (90′ Cirillo), Montrone, Giambuzzi, Bevilacqua (67′ Lattanzio), Fornaro, Zaldua, Lopez (75′ Makota), Turitto (84’ Magaletti). Allenatore: De Candia

Reti: 12′ Bevilacqua, 69′ Lopez , 73′ Lopez

Ammoniti: Perez (Ca), Conticchio (Ma), Bevilacqua (Ma), Pinto (Ca)

Arbitro: R.Epicoco (Brindisi). Assistenti: N.De Candia e N.Giugliotta (Bari)