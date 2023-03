"Clamoroso al San Sabino": l'Incedit batte il Canosa

"Clamoroso al San Sabino". Parafrasando il compianto Sandro Ciotti in collegamento dallo stadio di Catania prendendo la linea per "Tutto il calcio minuto per minuto" del 1961 (nel giorno in cui i siciliani batterono l'Inter di Herrera), il Foggia Incedit batte incredibilmente il Canosa in trasferta. E lo fa con lo stesso risultato "clamoroso" di 62 anni fa con cui i catanesi regolaromo gli interisti. Mattatore di giornata bomber Siclari che mette a segno una doppietta al 4' e al 60'. Una vittoria di prestigio per la squadra di mister La Salandra che batte un avversario sulla carta ben più attrezzato, anche se ultimamente in crisi. In classifica, però, cambia poco. La seconda vittoria stagionale frutta ai foggiani quota 11 punti, ben 13 in meno rispetto all'Orta Nova terzultimo.