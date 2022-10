Pietramontecorvino a valanga sul Campodipietra

Quest'anno il ruolo dell'Altilia Samnium della situazione, in Eccellenza molisana, tocca al Campodipietra di Gianni Cagiano. Che alla quinta giornata è a -1 in classifica per via di una penalità, ha già incassato 44 gol e ne ha segnato solo uno. E lo ha segnato ieri su penalty quando il Pietramontecorvino di mister Di Flumeri aveva già ampiamente rimpinguato la propria differenza reti rifilandone 11 ai malcapitati rossoblù sul campo "Montini". Per la cronaca a segno capitan Vannella, Clemente, Verderosa su rigore, doppietta di D'Amore nel primo tempo. Nella ripresa le doppiette di Melino e Mammollino (quest'ultimo realizzatore di un calcio di rigore), Balletta e Carella completano la valanga rossonera. Mercoledì appuntamento di Coppa Italia di categoria contro l'Aurora Alto Casertano in trasferta, gara valevole per l'andata degli ottavi di finale.