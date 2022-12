Pietramontecorvino umiliato a Campobasso

Non era certo questa la partita in cui immaginare di fare punti. Troppo forte il "rinato" Campobasso che, estromesso dalla Serie C e ripartito dall'Eccellenza, vuole tornare rapidamente nel calcio che conta. Il Pietramontecorvino continua la propria striscia negativa, nonostante il cambio in panchina con Mennella, che colleziona la seconda sconfitta in altrettante gare alla guida dei rossoneri dei Monti Dauni che vanno a segno con Balletta quando i molisani conducevano già 7-0.

CAMPOBASSO: Pinto, Tizzani (60’ Martino), Ioio, Sabatino, Colombo (53’ Anastasia), La Montagna (59’ Colantuono), Fazio (53’ Carbone), Vanzan, Lombari, Ripa, Franchi (49’ Fruscella). Allenatore: Giuseppe Di Meo.



PIETRAMONTECORVINO: Leccese (46’ Castelluccio), Di Carlo, Consiglio, Vannella (72’ Catapano), Turzo, De Vivo, Lubrano, Balletta, D’Amore, De Rita (59’ Marea), Melino (67’ Verderosa). Allenatore: Ciro Luigi Mennella.



Arbitro: Sig. Ferrara di Isernia.



Assistenti: Griguoli di Isernia e Bonavita di Termoli.



Marcatori: 11’ e 32’, 46’ Ripa, 15’ e 48’ Lombari, 50’ Fruscella, 61’ e 68’ Vanzan, 66’ Balletta (P).



Ammoniti: Consiglio, Vannella (P).