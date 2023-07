Due nuovi arrivi per il San Severo

Due volti nuovi per il San Severo. Il "diesse" Belen Sosa pesca ancora dal Real Siti e, dopo De Carlo tra i pali e Barrasso in mediana, arriva Daniele Fanelli, difensore classe 2000, sette presenze nella passata stagione in Eccellenza Puglia girone A con la casacca della squadra di Stornara. Cresciuto nel Barletta, esordisce in Eccellenza con i biancorossi collezionando 35 presenze e 4 gol in due stagioni nella "premier league" pugliese dal 2018 al 2020. Poi 10 apparizioni nell'Orta Nova, sempre in nel girone A di Eccellenza pugliese nel 2021/2022 prima di giocare l'ultimo campionato con i verdazzurri.

In attacco c'è il secondo "legionarios" (dopo il terzino Vega). Si tratta del trequartista Josè Carlos Santana detto "Pipo", nell'ultima stagione al Lanzarote in Spagna. Classe 1999, è cresciuto nel Las Palmas e ha giocato anche in Norvegia.