Prima conferma per il Real Siti

Primo rinnovo in casa Real Siti. Si tratta di Jammeh Bax, difensore classe 1999, 39 presenze e una rete nelle ultime tre stagioni in Eccellenza con la squadra di Stornara. In carriera ha inoltre vestito le casacche di Lucera, Biccari e Troia tra Promozione e Prima Categoria.

"Bax è uno di quei pilastri imprescindibili. Ha dato tanto in questi anni a questa società e sono convinto che lo troveremo prontissimo sin da subito", commenta mister Ciurlia.

Intanto, il direttore sportivo Rossetti fa un primo punto sul mercato: "Stiamo lavorando con calma, senza frenesia, centellinando ogni ingresso perché cerchiamo giocatori specifici con un certo tipo di predisposizione tecnico-tattica, ma soprattutto mentale, perché so cosa chiede il mister ai suoi calciatori e servirà una certa predisposizione che non tutti i calciatori hanno".