Primo volto nuovo per il Real Siti

Il primo volto nuovo in casa Real Siti è quello di un difensore esperto che mister Ciurlia conosce bene avendolo avuto alle proprie dipendenze nell'ultima trionfale stagione alla Polisportiva Fortore, vincitrice della Promozione molisana. Si tratta di Pietro Di Gioia, classe 1991, lucerino di nascita che vanta una grande esperienza nel calcio dilettantistico dall'Eccellenza in giù. Arrivato alla Polisportiva Fortore dal Lucera a metà della stagione 2021/2022, l'ex Roseto è stato tra i protagonisti della scalata dei beneventani dalla Prima Categoria all'Eccellenza. Una rete per lui nell'ultimo campionato.

"Grinta, personalità e piede educato. Nasce terzino sinistro ma da anni ricopre il ruolo di difensore centrale e arriva al Real Siti con entusiasmo", commenta il general manager Michele Rossetti.

"Essere approdato in questa società è il premio alla mia dedizione e ai miei sacrifici. Darò tutto per questa maglia. Ho conosciuto persone eccezionali come i presidenti Giannatempo e Fiordelisi e ripagherò la loro fiducia", ha affermato Di Gioia.