Tris di under per il Real Siti. Dalla Uniti per Cerignola, il "diesse" Rossetti pesca tre volti nuovi: Falconetti, Antonacci e Matrella, tutti classe 2006. "Ragazzi che provengono da una società che è una fucina di talenti", commenta il general manager verdazzurro. "A nome di tutta la società voglio ringraziare il presidente Vasciaveo ed il suo staff tecnico, in particolare Michele Pensa, che hanno scelto la nostra squadra ed il nostro progetto tecnico come prosecuzione di crescita di questi ragazzi. Saranno tutti aggregati inizialmente alla prima squadra, per accelerare la loro crescita, ma saranno molto importanti in ottica Juniores", aggiunge il direttore generale Roberto Di Fonso.