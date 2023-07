Primi due colpi in entrata e un rinnovo per il Foggia Incedit

In attesa dell'ufficialità del ripescaggio, ormai certo, in Eccellenza, il Foggia Incedit conferma un altro under. Si tratta di Alessio La Torre, difensore classe 2004, che ha esordito con i "canarini" nella passata stagione (era arrivato dalle giovanili del Pontedera). Ma sono soprattutto i primi due colpi di mercato in entrata a stuzzicare le fantasie dei supporters foggiani. Tra i pali arriva Tommaso Capossele, classe 2000, nelle ultime tre stagioni all'Orta Nova con cui ha collezionato un totale di 40 presenze in Eccellenza Puglia girone A. In precedenza, aveva disputato quattro campionati con il Barletta per un totale di 22 presenze. In attacco, invece, "colpo" Francesco Grumo, sicuramente tra i protagonisti della salvezza del San Severo con 6 gol in dieci partite dopo un avvio di stagione sottotono a Bisceglie (quattro apparizioni). Cresciuto nella Fidelis Andria (con cui ha anche esordito tra i "grandi") e nel Tor Tre Teste, l'attaccante classe 1997 ha indossato anche le casacce di Barletta, Manfredonia, Trinitapoli e Audace Barletta.