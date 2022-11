Il San Severo sprofonda a Molfetta

Squadra in casa

Squadra in casa Borgorosso Molfetta

Che le vicissitudini societarie degli ultimi giorni potessero riverberarsi sul campo non era certo da escludersi. Gli addii di Di Buduo, Florio, Marino&Company non potevano che gettare nello sconforto la squadra. E così, purtroppo, è stato. Il San Severo ne prende quattro a Molfetta contro il Borgorosso e resta a 16 punti, comunque con un buon distacco dalla zona play-out. I baresi vanno a segno con Sciancalepore al 7', Sallustio al 27', Conteh all'86' e ancora Bruno Sallustio all'89. Magra consolazione per Alessandro Morra che sigla il gol della bandiera al 91'. Bisognerà correre ai ripari al più presto e restituire una società solida ai giallogranata. Col mercato alle porte il rischio di un fuggi fuggi generale è più che una ipotesi. Né mister Rufini potrebbe sopportare a lungo di navigare a vista anche, se, finora, i risultati dei sanseveresi raccolti sul campo sono stati ben al di sotto delle aspettative di inizio stagione.