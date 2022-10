Il Real Siti si illude, il Borgorosso rimonta

Il Borgorosso Molfetta si conferma squadra capace di non mollare nelle difficoltà. Il pareggio ottenuto contro il Real Siti è un punto guadagnato in classifica, dopo che l'inizio di match aveva visto in doppio vantaggio gli ospiti. L'avvio di gara, in realtà, vede i padroni di casa propositivi con due chance immediate capitate sui piedi di Caputi (tiro fuori di poco) e Vitale (tiro sulla traversa).

Al 9' arriva la doccia fredda con Wadir Costa che si fa trovare pronto in area di rigore sull'assist di Barrasso che forse recupera palla commettendo fallo su Conteh. Il Borgorosso reagisce con una palla-gol per Ventura ma l'attaccante biancorosso si fa respingere il tiro dall'estremo difensore ospite. Il Real Siti si dimostra cinico e sfrutta un'ingenuità difensiva dei molfettesi per segnare il 2-0 con Alexis Ramos che batte De Santis da pochi passi.

Il Borgorosso non si arrende e torna in partita poco dopo la mezz'ora, quando Roselli viene toccato in area e il direttore di gara assegna un calcio di rigore che Vitale realizza. Il Real Siti potrebbe triplicare subito dopo ma il tiro dalla distanza di Alves si spegne sulla traversa. Il primo tempo finisce così con il vantaggio dei verdazzurri di Stornara. Nella ripresa non cambia il copione della sfida, con i biancorossi che provano a pareggiare i conti: al 62' ci vanno vicinissimi con il gran tiro di Vitale che colpisce l'ennesimo legno di giornata.

Il pareggio dei molfettesi arriva al 74' con il nuovo entrato Cubaj che si guadagna una punizione che lui stesso trasforma in gol con una traiettoria praticamente perfetta che fa impazzire di gioia i tifosi presenti al "Paolo Poli". Nel finale gli ospiti si riaccendono grazie al rosso rimediato da Kapxhiu che lascia il Borgorosso in dieci uomini. A chiudere il match, infatti, c'è proprio una palla gol clamorosa per i foggiani con il colpo di testa di De Vera respinto da De Santis con un autentico colpo di reni.