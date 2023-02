Il Donia piega il Borgorosso nel finale. Reti bianche nel derby San Severo-Incedit

La marcia del Manfredonia verso la Serie D non si arresta. Ma, probabilmente, la vittoria della Coppa Italia di Eccellenza pugliese di domenica scorsa deve aver fatto allentare la tensione agli uomini di mister De Candia. Fisiologico. Così, oggi, è Montrone all'89' che piega il Borgorosso Molfetta. I manfredoniani erano passati in vantaggio con Turitto al 58' e, successivamente, usufruivano della superiorità numerica per via dell'espulsione comminata a Kapxiu tra i padroni di casa che, tuttavia, riuscivano a pervenire addirittura al pareggio con Vitale al 72'. Sul filo del gong, l'esperto difensore ex Bitono provvedeva a gelare il "Paolo Poli".

Un pareggio che non serve a nessuno, peraltro a reti bianche, invece, tra San Severo e Foggia Incedit al "Ricciardelli". Entrambe le squadre avevano bisogno di punti in chiave salvezza. Servivano decisamente all'Incedit di mister La Salandra, la cui situazione in classifica è disperata. I giallogranata di mister Rufini, invece, si consolano con il crollo dell'Orta Nova a Bisceglie e con la battuta d'arresto casalinga dei molfettesi.