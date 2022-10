Il Foggia Incedit mette paura al Borgorosso Molfetta e per poco non fa il colpaccio. Finisce due pari una contesa in cui i foggiani hanno sicuramente dato prova di carattere dopo un avvio di campionato non certo positivo (sconfitte, sia pur di misura, nei derby contro Orta Nova e Manfredonia). Dal "Paolo Poli" si torna con un punto in saccoccia, conquistato contro un avversario sicuramente migliorato rispetto alla passata stagione e che può ambire a un posto in zona play-off. E sono proprio i baresi a passare in vantaggio dopo 120 secondi con Cubaj. La reazione dei "canarini" di mister La Salandra è però veemente e sfocia in una doppietta di Ferrantino che buca la porta molfettese per due volte in cinque minuti al 20' e al 25'. Nella ripresa, a due minuti dalla fine, è Bruno Sallustio a salvare capra e cavoli per i suoi.

Intanto il club foggiano ha ufficializzato l'ingaggio di Alessandro Lacerenza, difensore classe 1993, nella passata stagione al Real Siti dove ha collezionato 17 presenze. Ed è proprio con la squadra di Stornara che il centrale cresciuto nel Foggia ha giocato per larga parte della sua carriera, oltre a vestire le casacche di Lucera, Sporting Ordona, Team Orta Nova e Stornarella.