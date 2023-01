Siclari salva il Foggia Incedit a Molfetta

Un punticino che non muove una classifica decisamente deficitaria e che non alza granché il morale del Foggia Incedit di mister La Salandra, ancora lontano, aritmeticamente, dalla speranza di tirarsi fuori dalla zona play-out con soli 7 punti in classifica, ben nove in meno dell'Orta Nova terzultimo oggi strapazzato a domicilio dalla capolista Manfredonia, avversario contro cui l'Incedit deve peraltro recuperare la gara sospesa per infortunio occorso all'arbitro. A Molfetta, oggi, è stato il Borgorosso a portarsi avanti con Vitale al 40' prima che Siclari salvasse la faccia ai suoi al 92'.