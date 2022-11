Crisi Pietramontecorvino. Mister Di Flumeri si dimette

Anticipo amaro per il Pietramontecorvino sul campo sportivo "Colalillo" di Bojano, al limite della praticabilità a causa dalla forte pioggia caduta sul terreno di gioco. Diallo e Mauriello hanno affondato i rossoneri dei Monti Dauni. Una sconfitta che ha portato conseguenze: poco fa mister Fabrizio Di Flumeri si è dimesso assieme al collaboratore tecnico Fabrizio Giordano. I petraioli sono in zona play-out a 12 punti anche se, va detto, non certo messi male considerato che Bojano e Olympia Agnonese hanno un sol punto in più e che Castel di Sangro, Gambatesa e Campodipietra sono nettamente messe peggio con 5, 3 e -1 in classifica e appaiono tagliate fuori dai giochi salvezza passando attraverso gli spareggi (le ultime due retrocedono direttamente in Prima Categoria).