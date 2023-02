Orta Nova travolto a Bisceglie. Real Siti cade a Polignano

Il Real Siti cade a Polignano a Mare dove i padroni di casa si impongono con il più classico dei risultati grazie alle reti messe a segno da Gernone e Marasciulo. Pesante ko per l'Orta Nova di mister Di Flumeri che cade al cospetto della capolista Bisceglie che chiude la pratica già alla mezz'ora della prima frazione. A segno al 4’ Stele, al 16’ Doukoure, al 23’ Schirone e al 30’ De Vivo. Per gli ospiti gol della bandiera di Cormio su calcio di rigore al 16' della ripresa.

In classifica il Real Siti di mister Lo Polito viene agganciato proprio dal Polimnia a quota 24, stessi punti di San Marco e Canosa. L'Orta Nova resta terzultimo con 19 punti, uno in meno del San Severo al momento fuori dalla zona play-out