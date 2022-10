Il Foggia Incedit strappa un punto su un campo difficile

In casa Foggia Incedit si deve guardare il bicchiere mezzo pieno. Perché il punto scaturito dalla contesa contro il Bisceglie al "Ventura" sa di impresa. Perché i nerazzurrostellati provenivano da tre vittorie di fila nelle prime tre gare di campionato segnando dieci gol e mantenendo la loro porta inviolata. Unico neo per i foggiani l'incapacità di andare a segno. Certo non era oggi l'occasione per aumentare il numero di gol fatti finora, appena due in quattro gare di campionato (peggio solo la Vigor Trani con una rete segnata), ma in casa dei "canarini", probabilmente, si dovrà ricorrere ancora al mercato per garantirsi un bomber di categoria.