Due volti nuovi per la difesa del Lucera

Il Lucera ufficializza due volti nuovi per la propria difesa. Il primo è Natalino Buccirosso, classe 2001, nell'ultima stagione all'Atletico Vieste in Eccellenza pugliese dove è sceso in campo otto volte. Muove i primi passi nel settore giovanile del Foggia dove viene notato dall’Audace Cerignola che lo inserisce nell'Under 19, facendolo allenare anche con la prima squadra, per poi lasciarlo libero di accumulare diverse esperienze sul campo, nonostante la sua giovane età, nel campionato di Eccellenza con Melfi e Vultur Rionero prima di approdare nella squadra garganica nella passata stagione.

Il secondo è una vecchia conoscenza di mister Costanzo Palmieri. Si tratta di Gianluca Lo Vasto, classe 1997, nella prima parte della scorsa stagione all'Orta Nova con Palmieri in Eccellenza pugliese (due presenze) prima di passare al Troia in Prima Categoria. Foggiano, cresciuto nella Gioventù Calcio Foggia, il difensore centrale ha inoltre vestito le maglie di Foggia Incedit in Prima Categoria e Sporting Apricena in Promozione.