Due volti nuovi in difesa per il San Marco

Il San Marco ufficializza l'ingaggio di Michele Montemitro, difensore classe 1999, reduce dall'esperienza ad Apricena in Promozione con cui, nella passata stagione, è sceso in campo 18 volte. Cresciuto nelle giovanili apricenesi, il terzino ha poi giocato per quattro campionati con i celestegranata, equamente distribuiti tra Promozione ed Eccellenza. Il 31 marzo del 2019 realizzava la rete del 3 a 1 contro la Rinascita Rutiglianese che, di fatto, chiuse la gara e sancì la vittoria del campionato di Promozione dell'Asd San Marco. Tesserato anche il difensore under Costanzo Cavorsi, classe 2004, proveniente dal Real San Giovanni.

Farà ancora parte della rosa a disposizione di mister Marcello Iannacone il centrocampista Nazario Nardella, classe 1981, autentico "uomo spogliatoio".

Per quel che concerne lo staff sammarchese si registrano le conferme del fisioterapista Giuseppe Tancredi e di Luciano Aucello nello staff medico.