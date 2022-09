Due under per la difesa del Pietramontecorvino

Il Pietramontecorvino chiude il mercato con due innesti under in difesa. Si tratta di due elementi classe 2005 quali Valerio Catapano, cresciuto nella juniores dei petraioli, e di Francesco Di Carlo, arrivato dal San Pio X di Lucera. Confermato, inoltre, l'attaccante classe 1987 Luca Sauchelli.

Dopo aver superato in settimana per 5-0 al Comunale il Maracana San Severo in amichevole con reti di De Rita, Verderosa, Pipoli, Mammollino e Balletta, domani, al "Marchesi Battiloro" di Petacciato, secondo match di Coppa Italia di categoria per i rossoneri dei Monti Dauni di mister Fabrizio Di Flumeri che affronteranno i padroni di casa del Polis Petacciato, squara di Promozione molisana. Obiettivo bissare la prova maiuscola fornita sabato scorso a Mirabello Sannitico contro la Juvenes, battuta per 5-2.