Due rinnovi e Lo Muzio in attacco per la Nuova Daunia

La Nuova Daunia ha ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante classe 2003 Nicolò Lo Muzio proveniente dalla Cosmano Sport con cui ha messo a segno ben 23 reti nell'ultimo campionato Juniorer regionale under 19 vinto proprio dai foggiani. Cresciuto nel Foggia, ha vinto il titolo di capocannoniere dell'ultimo torneo giovanile. Confermati i centrocampisti Luigi Carpentieri, classe 1980 e Lamine Sylla, classe 1988, due gol in 15 apparizioni nell'ultima stagione di Prima Categoria, vinta dai foggiani. In carriera ha giocato con Celle San Vito, Corato, Unione Calcio Bisceglie, Canosa, Molfetta, Sporting Ordona, Sporting Donia e Team Orta Nova.

Intanto va delineandosi lo staff che coadiuverà mister Lannunziata. Confermati l'allenatore in seconda Marco Pellegrino, l'allenatore dei portieri Flavio Miglietta e il collaboratore Luigi Belluna.