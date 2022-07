Due conferme tra i pali nel San Marco

Il San Marco completa il tris di portieri a disposizione di mister Marcello Iannacone per il prossimo torneo di Eccellenza pugliese. Confermato Antonio Coppola, classe 1977, alla sua nona stagione consecutiva con i sammarchesi. Nell'ultimo torneo è sceso in campo quattro volte e, soprattutto, è stato protagonista della sfida play-out contro l'Orta Nova. Farà da chioccia al titoalre Giovanni Silvestri e, soprattutto, all'under Antonio Rubino, classe 2004, promosso in prima squadra dalla juniores.