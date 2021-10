Doppio Rodriguez e il Lucera batte lo Sporting Apricena nel derby

Due gol nella ripresa firmati da Matias Rodriguez di testa proiettano il Lucera di mister Fabrizio Di Flumeri a 12 punti in classifica, in condominio con i "cugini" del Foggia Incedit al quarto posto in graduatoria. Sesta sconfitta consecutiva in altrettante gare di campionato per lo Sporting Apricena, ormai mestamente ultimo assieme al Fesca Bari, peggior difesa del torneo, e senza aver segnato nemmeno un gol finora. I biancocelesti rimediano così al pesante ko subito giovedì contro l'Incedit in Coppa Italia di categoria (5-1 per i "canarini" con rete lucerina messa a segno da Rodriguez, ndr) e lo fanno tornando finalmente a giocare nello stadio della città lucerina.

"Vittoria doveva essere e vittoria è stata - commenta a fine partita mister Di Flumeri - Dovevamo muovere la classifica per iniziare a proiettarci nelle zone alte. In tal senso siamo stati fortunati perché c'erano alcuni scontri diretti in questa giornata e i risultati che ne sono scaturiti ci hanno avvantaggiato. Siamo sulla strada giusta rispetto all'obiettivo che ci siamo prefissati a inizio stagione. Il nostro calendario, finora, ci ha messo già di fronte a due favorite per la vittoria finale del campionato di Promozione, lo Spinazzola e l'Alberobello, quindi quella che dal di fuori si può leggere come una mancanza di continuità nei nostri risultati deve tener presente questo aspetto non di poco conto. Vincere oggi ci ha restituito morale dopo la batosta subita in Coppa Italia di categoria in settimana. Siamo vigili sul mercato dove siamo chiamati a sostituire capitan Pietro Di Gioia e a completare il nostro reparto avanzato dove sicuramente sta emergendo Rodriguez che sta adattandosi al nuovo contesto, cosa mai facile per uno straniero".

"Mi sono ambientato bene a Lucera, stiamo lavorando bene ma possiamo ancora migliorare. Mi piace mettermi a disposizione della squadra e muovermi su tutto il fronte d'attacco quindi l'importante è sempre fare risultato al di là di quelli che possono essere i miei gol. Sono contento perché soprattutto abbiamo finalmente avuto la possibilità di giocare davanti al nostro pubblico e nel nostro stadio. E' un fattore importante questo", commenta a fine gara Rodriguez.