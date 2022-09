Doppio colpo Cerignola. Ecco Bianco dal Bari e Vitali dal Foggia

L'Audace Cerignola chiude il mercato con due colpi in entrata. Il primo aumenta indubbiamente il tasso tecnico e l'esperienza della compagine gialloblu di mister Michele Pazienza. Si tratta di Raffaele Bianco, centrocampista classe 1987 proveniente dal Bari con cui ha collezionato 20 presenze nell'ultimo campionato di Serie C vinto dai "galletti". Con i biancorossi ha giocato le ultime tre stagioni, alle quali aggiungere quella 2008/2009 in Serie B, per un totale di 105 presenze e una rete in gare ufficiali. Cresciuto nella Juventus, con cui ha esordito in Serie B nella stagione 2006/2007 collezionando quattro presenze, ha indossato le casacche di Piacenza, Modena, Benevento, Spezia, Carpi (con cui ha esordito in Serie A nel 2015/2016 a coronamento della cavalcata dei modenesi dalla Serie C1 alla massima serie) e Perugia tra Serie B e Serie C1.

Per un Bianco che arriva un Bianco che va. Il difensore Paolo, 19 anni, prelevato dal Fasano a inizio mercato, è stato girato in prestito al Cjarlins Muzane in Serie D.

Infine, in prestito dal Foggia, arriva l'attaccante Pablo Vitali, classe 2002, reduce da una stagione in cui ha dapprima vestito la casacca del Campobasso collezionando 16 presenze e un gol, poi quella rossonera da gennaio (in cambio di Merkaj ceduto ai rossoblu) per un totale di docidi apparizioni. Un elemento interessante, già messosi in luce con i molisani due stagioni fa in Serie D anando a segno 6 volte in 24 presenze e che è in cerca di rilancio dopo una avventura non troppo esaltante nel capoluogo dauno alla corte di Zeman prima e per l'intero ritiro con mister Boscaglia poi.