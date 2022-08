Doppio colpo Cerignola con D'Andrea e Gonnelli

Doppio colpo per l'Audace Cerignola di mister Michele Pazienza. Il "diesse" Elio Di Toro si assicura le prestazioni di due elementi di categoria che vanno a conferire ulteriore qualità a una rosa nuova di zecca, pronta a stupire in Serie C. Dal Cesena arriva il difensore Lorenzo Gonnelli, classe 1993. Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Fiorentina e Livorno, nel 2014, ancora giovanissimo, passa al Pontedera in C2 (28 presenze) ottenendo la promozione in C1 dove si conferma con 29 presenze e un gol. Riscattato dal Livorno approda in B dove colleziona 13 presenze e una rete siglata nel match contro il Brescia con il risultato di 4-2. Verrà riconfermato nella stagione successiva. Resta nonostante la retrocessione in C totalizzando 40 presenze in due stagioni e riconquistando con gli amaranto il campionato cadetto. Nelle stagioni 2018/2019 e in avvio di stagione 2019/2020 è ancora a Livorno (36 presenze e 1 gol). A gennaio 2020, passa in prestito all’Alessandria in serie C per poi rientrare alla base. A ottobre 2020 il passaggio al Cesena, sempre in C, dove colleziona 21 presenze prima e poi altre 19 nella passata stagione.

Filippo D'Andrea, attaccante classe 1998, è noto per aver vestito la casacca del Foggia nella stagione 2020/2021, allorquando Ninni Corda lo prelevò in prestito dalla Salernitana. In quella stagione totalizzò 33 presenze mettendo a segno 6 reti. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Tor di Quinto, nella stagione 2017/2018 passa all’SFF Atletico in Serie D collezionando 22 presenze e due gol per poi esplodere nella stagione successiva con 17 reti in 35 presenze. Nella terza esperienza con l'Atletico Terme Fiuggi colleziona, infine, 21 presenze e 11 gol per poi finire nel mirino della Salernitana che se ne aggiudicherà il cartellino. Nella passata stagione si è diviso tra il Seregno, dove ha ritrovato Ninni Corda e molti ex rossoneri nella prima parte del torneo, collezionando 15 presenze e un gol, e Teramo con cui ha messo a segno cinque gol in 18 apparizioni, sempre in Serie C.

Per quel che concerne il ritiro precampionato, i cerignonali hanno finora battuto in amichevole il Termoli, neopromosso in Serie D, per 3-1 (a segno Langella, Bingo e Capogna per i gialloblu, Carnicelli per i molisani) e il Giugliano per 2-1 grazie alle reti di Neglia e D'Ausilio intermezzate dal momentaneo pareggio. Due a zero, infine, al Vastogirardi, formazione molisana di Serie D, battuta dalle reti di Bingo e Botta.