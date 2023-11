Trasferta a Potenza vietata ai sostenitori dell'Audace Cerignola: "Attriti tra le due tifoserie"

Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha vietato oggi la vendita ai residenti in provincia di Foggia dei biglietti per la partita di calcio di serie C, girone C, Potenza- Audace Cerignola, in programma nel capoluogo lucano domenica 19 novembre.

Il divieto, disposto per prevenire possibili ripercussioni sull'ordine pubblico e sulla sicurezza, tiene conto delle osservazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, che il 16 novembre scorso aveva segnalato l'attrito esistente tra le due tifoserie, sfociato in diverse occasioni in disordini.

Da ultimo, il 9 settembre scorso tifosi del Potenza avevano raggiunto lo stadio in occasione della partita tra il Sorrento e il Cerignola cercando lo scontro con i sostenitori pugliesi, sventato solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine.