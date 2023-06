Fumogeni, lancio di oggetti e due tifosi in campo: mano pesante del Giudice Sportivo contro il Foggia

Al danno degli errori del direttore di gara e del var, si aggiunge la beffa della squalifica di Filippo Costa. Il terzino sinistro salterà la gara di ritorno della finale playoff contro il Lecco valida per la conquista della serie B.

La squalifica di Filippo Costa

Il Giudice Sportivo lo ha squalificato per una giornata perché al termine della gara, si legge nel comunicato della Lega Pro a firma di Stefano Palazzi, "ha tenuto un comportamento non corretto in quanto, mentre si trovava in prossimità del tunnel di accesso che conduce agli spogliatoi, alla presenza di un rappresentante della Procura Federale, pronunciava frasi oltraggiose nei confronti delle istituzioni calcistiche e della categoria arbitrale".

Il giocatore rossonero, una volta imboccato il tunnel degli spogliatoi, avrebbe continuato, alla presenza di altro rappresentante della Procura Federale, a pronunciare altre frasi oltraggiose e proferito un’espressione blasfema.

La multa alla società rossonera

Il Giudice Sportivo ha comminato un'ammenda di 3000 euro alla società rossonera per una serie di ragioni:

Perché prima dell’inizio della gara, dai settori delle due curve e dai distinti, sono stati accesi numerosi fumogeni e fuochi d’artificio il cui fumo ha raggiunto il terreno di gioco e causato la sospensione della gara per circa un paio di minuti

Per aver lanciato, dal settore Curva Nord, al 46esimo minuto del primo tempo, un petardo di elevata potenza nel recinto di gioco e per aver lanciato, sempre dalla Curva Nord, al terzo minuto del secondo tempo, un’asta di bandiera in campo.

Al minuto 46 del secondo tempo sono piovute nel terreno di gioco numerose bottigliette d’acqua da mezzo litro semipiene con e senza tappo, alcuni accendini e un’asta di bandiera in direzione del portiere della squadra avversaria. Una condotta che ha determinato la sospensione della gara da parte dell’arbitro al 48esimo minuto del secondo tempo per circa un minuto. Al 95esimo, dal settore Distinti, è stata lanciata una bottiglietta d’acqua da mezzo litro semipiena, mentre a fine gara, dalla Tribuna, sono volati numerosi accendini, monete e (bottigliette d’acqua semipiene sempre da mezzo litro all’indirizzo della quaterna arbitrale mentre imboccava il tunnel di accesso agli spogliatoi.

E ancora, per aver lanciato, a fine gara, sempre dalla tribuna, gli stessi oggetti sul terreno di gioco all’indirizzo dei giocatori della squadra avversaria mentre facevano rientro negli spogliatoi. Uno degli accendini ha colpito la spalla un calciatore del Lecco.

Al fischio finale, due persone non identificate hanno scavalcato la recinzione dal settore Curva Nord, e fatto accesso sul terreno di gioco, ma sono state prontamente fermate dagli steward e dalle forze dell’ordine.

La squalifica di Iurino

Squalificato per una gara e 500 euro di ammenda per Giovanni Iurino, perché al 5° minuto del secondo tempo, avrebbe tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, a gioco fermo," si alzava dalla panchina aggiuntiva arrivando fino alla linea laterale per dissentire platealmente nei confronti di una sua decisione".