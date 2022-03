"Non lascio la guida del Foggia, il mio percorso comincia ora"

Le dimissioni del presidente Nicola Canonico, del figlio del patron rossonero, Emanuele Canonico, e dell’amministratore delegato Silvestro Carbotti, "sono soltanto un tecnicismo societario utile ad azzerare il Consiglio di Amministrazione della società rossonera".

Giovedì 24 marzo è convocata l’assemblea dei soci in cui il socio di maggioranza ridisegnerà il nuovo CdA del Calcio Foggia 1920. Ferma, infine, la presa di posizione di Nicola Canonico: “Non c’è nessuna intenzione di lasciare il Calcio Foggia, il mio percorso alla guida della gloriosa società rossonera è appena iniziato”.

Una mossa per condurre, di fatto, all’estromissione degli altri due componenti, Maria Assunta Pintus e suo figlio Edoardo Chighine. Infatti, senza i consiglieri dimissionari, è venuta a mancare la maggioranza dei componenti del Cda, rendendolo di fatto non operativo.

Come già evidenziato, la manovra di Canonico aprirebbe un nuovo capitolo della querelle in atto con l’ex presidente Pintus e il socio di minoranza Pelusi, con i quali i rapporti sono ormai ai minimi termini, come conferma l’esclusione dei due dalla tribuna vip, in occasione del derby contro il Bari, che li costrinse a seguire la gara in Curva nord.