Di Paola e terna arbitrale del centenario del Foggia sospesi. Damiani: "Sanzioni sproporzionate"

"In merito alla sanzione della sospensione inflitta dalla Commissione di Disciplina nazionale dell'Aia al presidente della sezione foggiana Antonello Di Paola e alla terna da lui scelta in occasione del triangolare che il 25 giugno scorso ha celebrato il centenario del Foggia Calcio, sono a elevare una protesta, che nelle prossime ore formalizzeró con apposita nota, alla presidenza Aia". Lo annuncia il senatore di Forza Italia Dario Damiani.

"Ritengo, infatti, sproporzionate le suddette sanzioni, a fronte di una comunicazione preventiva probabilmente non ineccepibile in quanto priva di formale richiesta di deroga ma di un comportamento che, di fatto, si è sostanziato nella partecipazione a una manifestazione che rispettava comunque il requisito richiesto per tale deroga, ovvero la finalità benefica. Mi auguro che la decisione possa essere ripensata al lume di un maggior buonsenso e che alcune opacità della vicenda possano dissiparsi, nell'esclusivo interesse dello sport e dei suoi principi fondanti" prosegue e conclude il parlamentare.