Di Benedetto ci riprova, stavolta col Manfredonia. Obiettivo Serie D

Spetterà a Giuseppe Di Benedetto il compito di riportare il Manfredonia in Serie D. Questo l'obiettivo emerso nella conferenza stampa di presentazione del nuovo main sponsor dei biancocelesti svoltasi ieri sera al "Miramare" (che nel frattempo si sta rifacendo il look). L'imprenditore operante nel settore dei carburanti non è nuovo alle imprese calcistiche. Nelle ultime due stagioni ha provato a centrare la promozione dall'Eccellenza con Audace Barletta prima e Trinitapoli poi (stessa squadra sostanzialmente, solo diverso titolo sportivo). A fronte di sforzi importanti sotto il piano economico, nonostante rose decisamente ben dotate per la categoria, anche con nomi altisonanti, Di Benedetto non è ancora riuscito nell'impresa. Manfredonia potrebbe però rappresentare il riscatto. Sia perché si tratta di una piazza che ha una sua tradizione ben definita e una storia che ha visto arrivare i sipontini fino alla Serie C1 nei primi anni Duemila, sia perché potrà contare sull'apporto del pubblico, sia perché potrà contare sul sostegno di Rotice e D'Alba, disimpegnatisi dal Donia per motivi istituzionali e professionali ma che comunque resteranno vicini ai biancocelesti.