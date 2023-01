Derby-occasione contro la Fidelis Andria per il Cerignola

L’Audace Cerignola di mister Pazienza ha l’occasione per fare bottino pieno al “Monterisi” domani alle 17:30 contro la Fidelis Andria, penultima in classifica, in quello che è un derby nel senso più pieno della parola, considerata la breve distanza che separa le due città.

Gli andriesi, come detto, non stanno vivendo una stagione facile e, come quasi sempre accade da un po’ di anni a questa parte quando giocano in Serie C, navigano nelle acque pericolose della classifica. Peraltro, considerato che Messina, Viterbese, Turris e Monterosi si stanno rinforzando poderosamente, sarà lotta dura per tirarsi fuori dalla zona play-out. I biancazzurri hanno finora racimolato 16 punti frutto di sole tre vittorie (come la Viterbese) e sette pareggi. Terzultimo attacco del torneo con sole 17 reti messe a fronte di trenta incassate. Numeri negativi per la compagine che, dopo l’esonero di Cudini maturato a fine ottobre, si è affidata alla soluzione interna rappresentata da Diaw Doudou. Il quale non ha invertito granché la rotta di una squadra che, nelle ultime 6 gare, ne ha perse quattro di fila e ne ha pareggiate due. Il rendimento esterno della Fidelis è un disastro: zero vittorie, tre pareggi e sette sconfitte per sole sette reti realizzate e 17 subite.

Cannoniere della squadra è l’attaccante Bolsius con quattro centri. A seguire il difensore Dalmazzi con tre gol, due a testa per i centrocampisti Arrigoni, Candellori, Paolini e Urso, una ciascuno per gli attaccanti Orfei e Tulli.

Il mercato di gennaio ha finora portato quattro volti nuovi: quello dell’esperto difensore Finizio dal Picerno, quello di Marino a centrocampo dalla Lazio e quelli degli attaccanti Ekuban dal Virtus Francavilla e Ventola dalla Recanatese. Quattro le partenze: quelle dei difensori Hadziosmanovic passato al Potenza e Fabriani ceduto alla Torres e quelle degli attaccanti Persichini ceduto all’Arezzo e Sipos passato al Trento.

All’andata il Cerignola si impose di misura al “Degli Ulivi” grazie ai gol messi a segno da Neglia e Malcore. Orfei per la rete della bandiera andriese.

Arbitro dell’incontro sarà Matteo Centi di Terni.

Di seguito l’attuale rosa della Fidelis Andria. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla 21esima giornata.



FIDELIS ANDRIA – Allenatore: Mirko Cudini poi Diaw Doudou

PORTIERI

1 – Alberto Savini (Proveniente dall’AlbinoLeffe – 1999) (9/-11)

99 – Filippo Vandelli (Confermato – 2000) (5/-4)

12 - Emanuele Zamarion (Confermato – 2000) (7/-15)



DIFENSORI

16 - Pietro Ciotti (Confermato – 1999) (11/0)

21 - Alessandro Dalmazzi (Confermato – 1994) (20/3)

15 - Fabio Delvino (Confermato – 1998) (10/0)

5 - Luca Ercolani (Confermato – 1999) (3/0)

2 – Mario Finizio (Proveniente dall’Az Picerno – 1992) (3/0 nel Picerno)

4 – Aldo Graziano (Confermato – 2004) (3/0)

3 - Daniele Mariani (Confermato – 2001) (15/0)

31 - Alessio Milillo (Confermato – 1997) (15/0)

8 - Matteo Pinelli (Confermato – 2001) (3/0)



CENTROCAMPISTI

28 - Gianmarco Alba (Confermato – 2001) (1/0)

6 - Andrea Arrigoni (Confermato – 1988) (19/2)

18 - Kevin Candellori (Confermato – 1996) (21/2)

19 - Malik Djibril (Confermato – 2003) (14/0)

88 – Andrea Marino (Proveniente dalla Lazio – 2001) (5/1 nella Primavera)

77 - Simone Paolini (Confermato – 1997) (14/2)

10 - Francesco Urso (Confermato – 1994) (16/2)

20 - Endri Zenelaj (Confermato – 2003) (6/0)



ATTACCANTI

98 - Don Bolsius (Confermato – 1998) (21/4)

Joseph Ekuban (Proveniente dal Virtus Francavilla – 2000) (1/0 + 10/0 nel Virtus Francavilla)

11 - Giovanni Mercurio (Confermato – 2003) (7/0)

7 - Alessandro Orfei (Confermato – 2003) (14/1)

27 - Fabian Pavone (Confermato – 2000) (16/0)

32 - Giacomo Tulli (Confermato – 1987) (3/1)

9 – Danilo Ventola (Proveniente dalla Recanatese – 2000) (1/0 + 15/2 nella Recanatese)

CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

23 - Cristian Fabriani (D) (Proveniente dal Campobasso e poi ceduto alla Torres – 2001) (14/0)

2 - Cristian Hadziosmanovic (D) (Proveniente dal Teramo e poi ceduto al Potenza – 1998) (16/0)

34 - Lorenzo Persichini (A) (Proveniente dalla N.Florida e poi ceduto all’Arezzo – 1999) (10/0)

25 - Leon Sipos (A) (Proveniente dal Spartaks e poi ceduto al Trento – 2000) (17/0)