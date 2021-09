Verso il derby San Severo-Manfredonia. Le parole del mister giallogranata, Francesco Bonetti

“La squadra è tranquilla. C’è armonia nel gruppo. In questa settimana abbiamo lavorato soft per via dell’impegno di Coppa Italia contro il San Marco. Un test che è stato utile per sperimentare nuove soluzioni e far ruotare il più possibile gli elementi della squadra. Queste le parole dell'allenatore del San Severo, Francesco Bonetti, alla vigilia del derby di domenica contro il Manfredonia al "Ricciardelli" con inizio alle 15:30. "Oltre a Paolillo e Diop, che non avremo a disposizione domenica per squalifica, ho schierato cinque under per ogni tempo. Al di là del risultato eclatante maturato contro l’under 19 avversaria, ho ottenuto buone indicazioni e risposte da parte del mio gruppo. Quanto al Manfredonia – prosegue Bonetti – sappiamo che ogni derby è una gara particolare, specialmente in queste categoria dove è molto facile che dall’una e dall’altra parte ci siano calciatori che vestono la casacca della propria città. Quindi sarà sicuramente una partita sentita. Rispetto per tutti e paura di nessuno, siamo concentrati su noi stessi e non siamo abituati a studiare troppo gli avversari. Abbiamo l’adrenalina necessaria per scendere in campo e dare il nostro meglio contro una squadra blasonata”, conclude Bonetti.

Intanto, il San Severo Calcio comunica che, dopo un attenta valutazione, ha deciso di rivedere i costi dei biglietti, in considerazione delle norme di distanziamento da applicare in pandemia che riducono la capienza del "Ricciardelli" a soli 350 posti complessivi. Allo stesso tempo la società dell'Alto Tavoliere si riserva di mettere in commercio mini abbonamenti per venire incontro alle esigenze dei tifosi in questo tempo di crisi pandemica .

Di seguito i nuovi prezzi:

Tribuna "A" 150 posti 10 euro

Tribuna "B" 75 posti 10 euro

Settore ospiti 50 posti 10 euro

Curva 100 posti 5 euro

La società comunica inoltre che in occasione del match di domenica con il Manfredonia sono stati messi a disposizione della tifoseria ospite 50 tagliandi, acquistabili il giorno della gara presso il botteghino dello stadio al costo di 10 euro.