Al Foggia Incedit basta Ferrantino, battuto il Lucera nel derby

Basta il solito Salvatore Ferrantino (ex di turno) nell ripresa al Foggia Incedit di mister Enrico La Salandra per far suo il derby con il Lucera, ancora frastornato dal 7-0 di domenica scorsa a Bitritto e reduce dal ribaltone in panchina dato dall'esonero di Fabrizio Di Flumeri. I "canarini" restano saldamente in zona play-off, sia pur ancora al quinto posto, con 44 punti. Tuttavia Nuova Spinazzola e Bitritto Norba sono a un sol punto di distanza, l'Arborsi Belli a due. Per il Lucera resta l'obiettivo di chiudere degnamente una stagione sicuramente non negativa e iniziare a programmare il futuro.