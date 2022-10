Il Collegio arbitrale dà ragione a Pelusi: l'ex presidente del Foggia torna nel cda del club

Girone C

Novità in ambito societario per il Calcio Foggia 1920. Il collegio arbitrale ha infatti accolto l'istanza promossa da Davide Pelusi, in seguito all'estromissione dell'ex presidente rossonero dal Consiglio di amministrazione.

Il ricorso di Pelusi (difeso dal team Legislab di Daniele Iorio e Alberto Porzio) fu presentato in seguito alle due assemblee dei soci del 27 agosto 2021 e del 16 settembre 2021 al termine delle quali si deliberò la revoca dalle cariche di consigliere di amministrazione e di amministratore delegato del Calcio Foggia.

Il Collegio Arbitrale, pronunciatosi lo scorso 17 ottobre, ha dato ragione al manager foggiano dichiarando nulle le suddette motivazioni, e ripristinando le cariche di consigliere di amministrazione e amministratore delegato.