Da Crotone parte la settimana 'terribile': il primo grande test di maturità per il Foggia di Cudini

Serie C Girone C

Tre gare che diranno di che pasta è fatta il Foggia di mister Cudini. Due trasferte insidiose intervallate dal turno infrasettimanale allo 'Zac' con il Benevento. Tre appuntamenti che vedranno i rossoneri affrontare due 'teste di serie' (come le ha definite lo stesso tecnico) più il Picerno, che ormai nei piani alti ci ha messo le tende. Si parte da Crotone e sarà una partita difficilissima per una molteplicità di fattori. A partire da quanto accaduto nei giorni scorsi, quando il gruppo squadra si è esposto a favore di mister Zauli, inducendo il presidente Vrenna a ritirare la decisione di cambiare la guida tecnica.

"Un campo difficile, con una situazione e un ambiente particolari", evidenzia mister Cudini per il quale il gesto dei giocatori ha un valore rilevante: "Quando ci si schiera significa che le cose stanno andando bene al di là dei risultati che spesso, soprattutto in alcune piazze, condizionano tutto. Credo che il Crotone abbia disputato partite importanti raccogliendo meno di quanto meritasse. Ma quello dei giocatori è un attestato di stima, un riconoscimento del lavoro dell'allenatore. Ecco perché per noi sarà una partita ancora più difficile".

L'anno scorso con il Crotone il Foggia raccolse 2 vittorie e altrettanti pareggi. Il risultato più importante, ovviamente, fu il 2-2 in rimonta conquistato nella gara di ritorno dei playoff. In quella gara c'erano diversi giocatori rimasti a Foggia: "È un vantaggio per noi, la loro presenza ci garantisce conoscenza, personalità, sostanza. Ma non sarà determinante. Dovremo affrontare la partita come al solito, con umiltà, dedizione e cura dei particolari".

Non lo preoccupa l'eventualità di un cambio di modulo che dalle parti di Crotone si profila: "Abbiamo le nostre idee, al di là dei moduli che abbiamo cambiato spesso in base ai calciatori a disposizione". E a proposito di disponibilità, domani rientrerà tra i convocati anche Tounkara, assente dalla trasferta di Avellino. Sarà ancora fuori Embalo, ma la rosa è ormai quasi al completo.

Prevede una sfida simile a quelal di Catania, "anche se lo stadio di Crotone è più avvolgente", evidenzia. Ma tutti questi fattori non dovranno incidere sulla prestazione della squadra: "Dobbiamo pensare all'aspetto tattico, tecnico, agonistico e caratteriale che conterà molto. Affrontiamo una squadra che la butterà molto sull'agonismo, starà a noi cercare di non farci schiacciare e reagire con personalità. Lo possiamo fare".