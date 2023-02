Il Foggia ritrova il Crotone, Gallo non vuole distrazioni: “Pensiamo a domani, non alla Juve”

Serie C Girone C

L’obiettivo è chiaro: andare a Crotone e giocarsela, senza farsi sedurre dai pensieri a tinte bianconere. Perché sì, mercoledì prossimo il Foggia si giocherà l’accesso alla finale di Coppa Italia contro la Juventus Nex Gen, ma anche la partita di domani allo ‘Scida’ porta con sé un bagaglio carico di motivazioni. C’è una quarta posizione da difendere dopo una rincorsa lunga un girone intero e tornata ‘traballante’ dopo lo stentato pareggio casalingo con la Gelbison. Farsela ‘scippare’ sarebbe inopportuno, per non dire esiziale. Pensare solo alla formazione calabrese è il diktat, anche perché il pesante k.o. rimediato dalla squadra di Lerda ad Avellino, ha ridotto ancora di più le speranze di rimonta sul Catanzaro.

C’è poi una simpatica tradizione da mantenere. Nei due precedenti in stagione il Foggia ha battuto i pitagorici, anche se con il conforto ambientale. Adesso si giocherà nel tempio dei rossoblu dove ci sarà il fresco ex D’Ursi, ma non l’altro indimenticato ex, Chiricò. Resta evidente il divario tecnico e di profondità della rosa tra le due squadre, ma ciò non impedisce ai satanelli di cercare un risultao positivo: “In questo momento iil pensiero è a domani e a cercare di fare meglio la partita”, ha puntualizzato mister Gallo. Il suo primo successo in campionato arrivò proprio contro il Crotone, partita nella quale si compì il passaggio al 3-5-2. Seguì anche un più netto successo in Coppa, seppur contro una squadra infarcita di seconde linee: “È passato tanto tempo. Sicuramente da allora la crescita della squadra è stata grande. Siamo consapevoli della forza dell’avversario, ma siamo abituati ad affrontare le gare al massimo”.

Non ci sarà ancora Beretta, che resta indisponibile al pari di Vacca. A loro due si aggiungono gli squalificati Costa e Di Noia. Il primo sarà sostituito da Rizzo. Le assenze rendono ancora più ristretta una rosa già smunta, ecco perché non si faranno calcoli sulla formazione: “Ho in mente solo quella per domani, non posso pensare alla formazione di mercoledì, non siamo tantissimi”.

Chiosa su futuro e programmazione. Per Gallo l’organizzazione non basta se non c’è passione: “Ti dà motivazioni. Foggia è una piazza che tutti vorrebbero allenare, io mi tengo stretto la voglia di allenare a Foggia. Ogni società ha un progetto, ma non è la stessa cosa senza una cornice di pubblico o una cassa di risonanza come Foggia”.