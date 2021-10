Crisi senza fine per l'Apricena che perde anche a Polignano

Nulla da fare per lo Sporting Apricena che perde anche a Polignano a Mare contro i padroni di casa del Polimnia. Due a zero finale grazie alle reti messe a segno da Selicati e Romanazzi. I blugranata sono ultimi in classifica ancora a zero punti: quattro sconfitte di fila e nessun gol segnato fino a questo momento. La difesa, tuttavia, non è la più battuta del torneo dato che Acquaviva, San Ferdinando, Capurso e Fesca Bari hanno fatto di peggio. Di certo non sono i "soli" sette gol subiti finora che possono regalare un sorriso a mister Ciro Mennella. Di tutta evidenza che servono rinforzi ma le esigenze tecniche si scontrano, purtroppo, con quelle di cassa di una società che, fin da inizio stagione, sta chiedendo una mano all'imprenditoria locale per risollevare le sorti di una squadra il cui destino appare purtroppo segnato.