Corsa playoff: nel derby di Capitanata il Foggia si gioca il primo match point, ma il Cerignola può ancora sperare

Quattro posti ancora in palio e sette squadre in corsa, alcune con probabilità maggiori, altre più per l’indulgenza dell’aritmetica. La lotta per un posto nei playoff si infiamma a due gare dal termine della regular season. Giugliano, Latina, Crotone, Foggia, Audace Cerignola, Sorrento e Messina sono le squadre coinvolte. Solo quattro di loro potranno accedere al primo turno dei playoff girone. Tutte sperano, anche se le chance non sono le medesime. È il caso del Messina, che potrebbe non riuscire a conquistare il pass anche vincendo le ultime due gare che restano da giocare.

Meno complesso, ma non per questo più facile, il percorso di Foggia e Audace Cerignola. I satanelli, se finisse oggi il campionato, si prenderebbero l’ultimo dei posti a disposizione e disputerebbero il primo turno dei playoff girone in casa del Taranto. Gli ofantini, invece, sarebbero fuori per un solo punto. Ecco perché il derby di domenica prossima allo ‘Zaccheria’ ha il sapore di un vero e proprio spareggio. Nel caso della squadra di Cudini, sarebbe anche un primo match point visto che, in caso di vittoria, il divario rispetto alla formazione di Raffaele diventerebbe incolmabile. A quel punto, l'Audace avrebbe l'obbligo di vincere in casa l'ultima con il Giugliano, confidando in un duplice passo falso del Crotone. Va da sé che per gli ofantini le chance di accedere agli spareggi promozione aumenterebbero qualora dovessero fare bottino pieno o anche uscire indenni dallo 'Zac' e conquistare i tre punti nella gara successiva al 'Monterisi'.

Per i satanelli, dunque, la certezza dei playoff potrebbe addirittura arrivare con un turno di anticipo, specie se contestualmente il Sorrento (attualmente a -3 dal Foggia) non dovesse fare bottino pieno con il Catania. Impensabile fino a un paio di mesi fa.

Ma il Foggia avrebbe anche la possibilità chiudere la regular season in una posizione migliore. Davanti ai rossoneri ci sono Crotone, Latina e Giugliano, rispettivamente con un vantaggio di 1, 3 e 4 punti sul Foggia. Divario che, calendario alla mano, non sarebbe affatto impossibile da sanare. La condizione essenziale, però, è che Rizzo e compagni facciano bottino pieno nel derby e a Monterosi. La squadra laziale (penultima in classifica) attualmente finirebbe in serie D senza i playout a causa del margine dalla quintultima (la Turris) superiore agli otto punti. E domenica prossima c’è proprio lo scontro diretto con i corallini.

Con i giusti incastri non sarebbe impossibile neppure l'ipotesi di una contestuale qualificazione di Foggia e Cerignola, soprattutto se i gialloblu dovessero conquistare due punti in più rispetto al Crotone. Ciò determinerebbe un arrivo a pari punti che premierebbe proprio l'Audace, in vantaggio negli scontri diretti.

Corsa playoff: le ultime due giornate

Il Giugliano, reduce da due sconfitte consecutive, riceverà la Casertana che due settimane fa ha castigato il Foggia allo ‘Zaccheria’. Sfida difficile, anche perché la squadra di Cangelosi può ancora sperare di agganciare la terza posizione (è a -2 dal Benevento) che garantirebbe la qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff. Nell’ultima giornata i campani andranno a far visita all’Audace Cerignola, che spera di essere ancora in corsa per un posto nei playoff.

Calendario complicato anche per il Latina, come il Giugliano, senza punti nelle ultime due gare. I pontini sono attesi dalla trasferta di Benevento, che a sua volta dovrà difendersi dall’assalto della Casertana al terzo posto. Nell’ultima giornata, invece, i nerazzurri riceveranno il Taranto. La squadra di Capuano ha già la certezza di disputare i playoff, ma (malgrado la penalizzazione) può ancora guadagnare posizioni in classifica che le garantirebbero la possibilità di saltare il primo turno dei playoff girone.

Non si respira una bella aria a Crotone. Dopo il pareggio ottenuto ieri sera a Castellammare contro la Juve Stabia, i pitagorici hanno ora un punto di vantaggio sul Foggia. Ma il calendario proporrà l’impegno interno con il Monopoli – che spera ancora nella salvezza diretta – e infine la trasferta di Avellino.

Detto già dell’Audace, restano Sorrento e Messina. La squadra di Maiuri è in calo (tre sconfitte nelle ultime quattro gare), ma ha ancora margini per agganciare il treno playoff. Purché vinca entrambe le gare restanti. Non sarà una passeggiata. Domenica a Potenza (dove la squadra gioca le gare interne, ndr) arriva il Catania. Seguirà la trasferta di Caserta.

Resta poi il Messina. Per la verità, soltanto l’aritmetica tiene in piedi le speranze dei siciliani, a dir poco flebili. Il decimo posto dista 4 punti. Nel caso in cui i siciliani arrivassero decimi a pari punti con il Foggia sarebbero comunque penalizzati dagli scontri diretti.

Capitolo a parte merita il Catania. Come da regolamento, la vincitrice della Coppa Italia di serie C guadagna l’accesso diretto alla fase nazionale dei playoff. Ma la condicio sine qua non è che gli etnei non finiscano in zona playout. In tal caso, perderebbero il diritto di accedere agli spareggi promozione, la quarta classificata beneficerebbe del privilegio di accedere direttamente alla fase nazionale, mentre il diritto di accesso ai playoff girone verrebbe esteso alla squadra undicesima in classifica per effetto dello scorrimento della classifica.