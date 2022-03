Secco 3-0 del Corato sull'Orta Nova

Niente da fare per l'Orta Nova di mister Luigi Agnelli che perde malamente a Corato per 3-0. Padroni di casa a segno con Cotello, Obodo e Di Rito. A rimarcare il divario di forze in campo. Non era certo questa la gara da vincere a tutti i costi per gli ortesi che hanno due gare da recuperare contro Canosa e Unione Calcio Bisceglie, rinviate causa Covid nel gruppo squadra dei biancoblu. Quindi i 21 punti e la zona play-out, per il Team, sono elementi relativi in questo momento. Si può ancora rimediare e dare una sterzata per uscire fuori dalle sabbie mobili della classifica.