Coppa Italia - Tra San Ferdinando e Nuova Daunia è ancora festival del gol. Ma passano i foggiani

Dopo il 5-3 di domenica scorsa, Virtus San Ferdinando e Nuova Daunia danno ancora vita a una gara in cui è il gol a essere protagonista. Stavolta è finita 3-2 a San Ferdinando di Puglia con i padroni di casa a segno con bomber Pugliese nel giro di 60 secondi al 18' e al 19'. Gli ospiti di mister Lannunziata riescono però a raddrizzare la contesa con Totaro e Cifarelli prima che Penza all'84' riesca a regalare la vittoria ai suoi. Inutile ai fini della qualificazione al turno successivo di Coppa Italia di categoria ma comunque utile per il morale in vista del campionato di Promozione pugliese che partirà domenica prossima.