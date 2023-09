Manfredonia eliminato dalla Coppa Italia ma con onore. Domenica esordio in campionato a Martina

Prima esibizione stagionale per il Manfredonia Calcio, nella mitica “Fossa dei Leoni” nel primo turno di Coppa Italia di Serie D, contro il San Marzano, terminato con una immeritata sconfitta per 2 a 3 in favore del San Marzano.

Buona presenza di pubblico per una “prima”, circa 1500 gli spettatori presenti, con grande cornice coreografica dei “ragazzi” della Gradinata Est, prontissimi a sostenere i propri beniamini con sventolio di bandiere e canti a squarciagola. Modulo tattico delle due squadre: un 3-4-3 per mister Cinque contro il 4-3-3 di Mimmo Giampà.

Partenza sprint per il Manfredonia. Passano soltanto due minuti e Valentini, sulla corsia laterale destra del terreno di gioco, dribbla due avversari e poi tenta il tiro dalla distanza per sorprendere l’estremo difensore ospite.

Al 7° passa in vantaggio il Manfredonia, siglando statisticamente il proprio goal ufficiale della stagione, con il suo fantasista Hernaiz che agevolmente mette in rete il pallone a seguito della respinta del portiere sul tiro di Cesario.

Continua a macinare buone trame di gioco il Manfredonia, con ottimo fraseggio nello stretto e rapide verticalizzazioni volte a segnare la seconda rete.

Al 16° pareggio del San Marzano: calcio di punizione generoso assegnato dal direttore di gara al limite dell’area di rigore, calciato a rete da Tripicchio che sorprende Rossi.

Al 24° è ancora Valentini a tentare la conclusione dalla distanza ma il suo tiro centrale è alto sulla traversa.

Al 31° grande coralità di manovra del Manfredonia: buona giocata di Balba a centrocampo che si libera dell’avversario, pallone indirizzato sulla destra per Valentini che lascia partire un radente insidioso che attraversa tutta l’area di rigore ma non trova la deviazione in rete dei compagni del reparto offensivo.

Al 37° è Camara che prova ad impensierire Rossi ma il suo tiro termina fuori ad un metro dal palo della porta.

Al 43° passa in vantaggio il San Marzano: Cipolla penetra in area di rigore, uscita incerta di Rossi che frana sul giocatore il quale riesce con un pallonetto a indirizzare il comunque il pallone sul quale si avventa Camara ad indirizzarlo nel sacco.

Nel secondo tempo, passano solo due minuti ed il Manfredonia, con la solita coralità di manovra, sigla il pareggio. Veloce e sorprendente ripartenza per i sipontini con Hernaiz, in gran spolvero, che fornisce un assist al bacio per Cesario che doposita il pallone in rete per gli applausi degli spettatori dello stadio Miramare.

Nemmeno il tempo di gioire ed il San Marzano, al 4° e con il solito Camara che dopo un dribbling ubriacante, dal limite, lascia partire un gran tiro a giro che gonfia la rete.

Al 15° ospiti ancora pericolosi con Rossi che effettua una gran parata su tiro ravvicinato di Cipolla.

Al 19° gran fraseggio Hernaiz-Basualdo con tiro da fuori area dell’argentino che finisce alto sulla traversa.

Girandola di sostituzioni, iniziate dal San Marzano e proseguite dai padroni di casa che tentano di conferire maggiore spinta al reparto offensivo con gli inserimenti di Giacobbe al posto di Basualdo ed Achik al posto di Cesario.

Una più che buona prestazione quella sciorinata dal Manfredonia che ha tenuto testa al San Marzano, organico dagli elevati valori tecnici e costruita con l’obiettivo di giocarsela alla pari con chiunque. La buona prestazione del Manfredonia va amplificata, tenendo in debita considerazione che l’organico ha iniziato la preparazione precampionato in ritardo e con i carichi di lavoro non completamente smaltiti.

La positività rinviene da un più che buono affiatamento tra i reparti: fraseggio, palleggio e verticalità, concetti essenziali della filosofia di mister Cinque, appiamente soddisfatto dalla prestazione dei suoi.

Domenica inizia il campionato di Serie D. Trasferta a Martina Franca per l'esordio dei manfredoniani nel girone H. In settimana sono attesi ulteriori movimenti di mercato.

Manfredonia: Rossi, Brunetti, Taormina; Amabile, Konatè, Viti; Valentini, Basualdo (30'st Giacobbe), Cesario (30'st Achik), Hernaiz (39'st Esposito), Balba. Allenatore: Franco Cinque

San Marzano: Pareiko, Montoro (9'st Casillo), Tripicchio, Mancini (9'st Balzano), Bruno, Pisciotta, Allegretti (37'st Maimone), Cipolla, Camara (24'st Ferrari), Chiariello, Emmanouil (24'st Favo). Allenatore: Domenico Giampà

Reti: 7' Hernaiz (M), 16' Tripicchio (SM), 43' Camara (SM), 2'st Cesario (M), 4'st Camara (SM)

Ammoniti: Brunetti (M); Allegretti, Bruno (SM)

Angoli: 5-1

Recuperi: 4'pt, 5'st

Arbitro: sig. M.Giordano di Matera

Assistenti: sigg. S.Guidi (Termoli) e G.Petrillo (Campobasso)