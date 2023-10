Doppio D'Auria, Audace fuori dalla Coppa Italia: passa la Turris

Due gol nel giro di cinque minuti sono bastati alla Turris per regolare la pratica Audace, battuta con un rotondo 2-0 nel primo turno di Coppa Italia di Serie C. L'ha decisa D'Auria con una doppietta a inizio ripresa: il primo gol, al 50' su penalty causato da un fallo di Gonnelli su Pavone. Il raddoppio è arrivato al 55': protagonista in negativo è stato ancora Gonnelli, che si è fatto scippare palla dall'esterno dei campani che, presentatosi a tu per tu con il portiere Trezza, battuto agevolmente. L'Audace può recriminare per una ghiotta occasione capitata all'ex Leonetti al 61' e per un doppio intervento di Fasolino su Prati e Carnevale, a un giro di lancetta dal 90'. Nell'Audace Tisci ha provato a dare spazio ad alcuni giocatori ancora poco impiegati in campionato, ma le risposte attese non sono arrivate. A nulla è valso anche l'innesto nella ripresa di Malcore. Per gli ofantini si tratta della seconda eliminazione al primo turno consecutiva, dopo quella rimediata lo scorso anno contro la Juve Stabia.

Turris-Audace Cerignola 2-0: il tabellino

TURRIS (3-4-3): Fasolino; Maestrelli, Esempio (74' Cocetta), Frascatore (65' Musumeci); Rizzo, Franco (79' Primicile), Pugliese, Burgio; Pavone, Guida (74' Scaccabarozzi), D'Auria (65' De Felice). A disp.: Iuliano, Pagno, Santarpia, De Siato, Nocchiero, Nocerino, Pisacane. All. Caneo.

AUDACE CERIGNOLA (4-3-2-1): Trezza; Coccia, Allegrini (75' Prati), Gonnelli, Rizzo; Tascone (69' Ruggiero), Bianco, Sainz Maza (61' Ghisolfi); Leonetti (61' Carnevale), D'Ausilio; Sosa (69' Malcore). A disp.: Kaprikas, Fares, Tentardini, Vitale, De Luca. All. Tisci. ARBITRO: Sig. Di Francesco (sez. Ostia).